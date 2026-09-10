İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak erken genel seçimlere yaklaşılırken, kamuoyu yoklamaları Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloğu için alarm vermeye başladı.

Bir savaştan ötekine atlayan, ordusunun saldırılarını her daim sürdüren ve Emniyet Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi kabine üyelerinin skandal sözlerine tepki bile vermeyen Netanyahu anketlerde geride kaldı.

İsrail televizyonu Kanal 12’nin haberine göre, Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki blok 52 sandalye kazanırken, muhalefet 57 sandalyeye ulaşarak iktidardan 5 sandalye öne geçti.

Bu durum, İsrail'i savaşlar silsilesinden çıkarma sözü veren muhalefetin öne geçmesi anlamına geliyor. Netanyahu'nun bloğu ise yönetimde kalabilmek için 61 sandalyeye ihtiyaç duyuyor.

YASHAR PARTİSİ İLK SIRADA

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi, 25 sandalye ile ankette ilk sırayı alırken, Netanyahu’nun Likud Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı.

Eski Başkan Naftali Bennett’in Birlikte Partisi’nin 13, Yair Golan’ın Demokratlar Partisi’nin 10 ve Avigdor Liberman’ın İsrail Evimiz Partisi’nin 9 sandalye kazanacağı öngörüldü.

Ultra Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi 8, Aryeh Deri’nin liderliğindeki Haredi Şas Partisi 7 sandalye alırken, şırır sağçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Yahudi Gücü Partisi 6 sandalye kazanıyor.

Dini Siyonizm ve Ofer Winter’in Amcha Yisrael partileri ise 5’er sandalyeyle sınırda kalıyor.

Arap partlerinin toplam 11 sandalye kazanacağı hesaplanırken, bu sandalyelerin 7’si Ortak Liste’ye, 4’ü ise Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi’ne (RAAM) gidecek.

Toplam 38 parti aday listesi sunarken, anketler yaklaşık 13 partinin parlamentoya girebileceğini gösteriyor.

Yahudi partlerinin büyüK çoğunun Arap milletvekilleriyle işbirliğini dışladığı bu durumda, iktidar bloğu dışındaki partilerin toplam 68 sandalyeye ulaşmasına rağmen koalisyon kurma ihtimali zorlaşıyor.

Hiçbir taraf tek başına iktidar kuracak 61 sandalyelik çoğunluğa henüz ulaşamadı.