İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, ülkedeki marketler, gıda şirketleri ve lojistik merkezlerine siber güvenlik uyarısı yayımladı. Teknisyenlerin ve servis sağlayıcılarının uzaktan erişebildiği soğutma ve kontrol sistemlerinin denetlenmesi istendi.

Açıklamada, işletmelerin denetim sonuçlarını ve aldıkları tedbirleri Ulusal Siber Direktörlüğüne bildirmeleri gerektiği belirtildi.

Alınabilecek önlemler arasında soğutma ve kontrol sistemlerinin doğrudan internete bağlı bırakılmaması, mevcut şifrelerin değiştirilmesi ve eskimiş sistemlerin güncellenmesi sıralandı.

Uzaktan erişimin çok faktörlü kimlik doğrulamayla güvence altına alınması da önerildi. Olağandışı sıcaklık değişimlerinin tespit edilmesi için bağımsız uyarı sistemlerinin devreye sokulması istendi.

Aralarında Estonya, İrlanda ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde, marketlerin ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlenmişti.