İsrail Merkez Seçim Kurulu'nun oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayılmasının ardından açıkladığı verilere göre, Netanyahu yanlısı bloğun Knesset'te 53, Netanyahu karşıtı bloğun ise 48 sandalye elde etmesi bekleniyor. Her iki blok da hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğa henüz ulaşamıyor.

Arap partilerinin toplam 19 sandalye kazanmasının beklendiği tabloda, kalan oyların sayımı sandalye dağılımını değiştirebilir.

ARAP PARTİLERİ 19 SANDALYEYE ULAŞABİLİR

Arap seçmenlerin rekor düzeyde katılımının ardından iki Arap partisinin toplam sandalye sayısının 19'a ulaşacağı tahmin ediliyor. İki partinin daha önce ulaştığı en yüksek toplam sandalye sayısı 15'ti. Mevcut tahminler gerçekleşirse bu sınır aşılmış olacak.

YÜZ BİNLERCE OY HENÜZ SAYILMADI

Yaklaşık 430 bin ila 480 bin çift zarflı oy henüz sayılmış değil. Bu oyların sayımına İsrail saatiyle perşembe günü saat 01.00'de başlanması ve işlemin aynı günün akşamına kadar tamamlanması bekleniyor.

İsrail medyasına göre, Knesset'te bir sandalye yaklaşık 40 bin oya karşılık geliyor. Bu nedenle sayılmayı bekleyen oylar nihai sandalye dağılımını etkileyebilir.

HÜKÜMET KURULAMAZSA ERKEN SEÇİM

Hükümetin nasıl şekilleneceği, tarafların koalisyon seçeneklerine ve olası siyasi işbirliklerine bağlı olacak. Blokların birbirleriyle veya Arap partileriyle işbirliğine yanaşmaması durumunda hükümet kurma sürecinin daha da karmaşık hale gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevi verdiği vekil veya vekiller, tanınan son süreye kadar hükümeti kuramazsa ülke erken seçime gitmek zorunda kalacak. Yeni hükümet güvenoyu alana kadar mevcut geçici hükümet ve başbakan görevde kalacak.