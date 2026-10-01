Yunanistan, İsrail'den tedarik ettiği SPIKE NLOS füze sistemlerinin ilk bölümünü Ege'deki adalara yerleştirdi. Yeni teslimatlarla birlikte sistemlerin, Doğu Ege ve Meriç bölgesindeki birliklere kademeli olarak konuşlandırılması planlanıyor.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS füze sistemleri, ülkenin silah envanterine dahil edildikten sonra operasyonel kullanıma alınması için çalışmalar hızlandırıldı.

İlk teslim edilen sistemlerin birliklere ulaştırıldığı ve Ege'deki bazı adalara konuşlandırıldığı bildirildi. Teslimatların devam ettiği, ilerleyen aşamalarda yeni sistemlerin de Doğu Ege ve Meriç bölgesindeki birliklere gönderileceği belirtildi.

OPERATÖRLERİN EĞİTİMİ HIZLANDIRILDI

Füze sistemlerinin etkin biçimde kullanılabilmesi için operatörlerin özel eğitim alması gerektiği vurgulandı. Yunanistan'da ilk operatörlerin eğitimine daha önce Avlonas'ta başlanmıştı.

Yunanistan, teslimatlarla eş zamanlı olarak eğitim sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından sistemlerin birliklerde aktif şekilde kullanıma alınması planlanıyor.

ATIŞ FAALİYETLERİNE DAHİL EDİLECEK

Eğitim sürecinin ilerlemesiyle birlikte SPIKE NLOS sistemlerinin atış faaliyetlerine ve askeri tatbikatlara katılması bekleniyor. Böylece sistemleri kullanacak personelin saha tecrübesinin artırılması hedefleniyor.

TESLİMATLAR YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

SPIKE NLOS sistemlerinin Yunanistan'a teslimatının sürdüğü ifade edildi. Sipariş edilen sistemlerin büyük bölümünün, şartlar uygun olursa tamamının yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

SPIKE NLOS NEDİR?

SPIKE NLOS, doğrudan görüş hattı dışında kalan hedeflere karşı kullanılabilen güdümlü füze sistemi olarak öne çıkıyor. Yunanistan'ın kara birlikleri için tedarik ettiği sistemin menzilinin yaklaşık 32 kilometreye kadar ulaşabildiği belirtiliyor.