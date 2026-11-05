İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'deki ara seçimlerin ardından Kongrede değişen siyasi dengeleri değerlendirerek, "Bizim için daha zor olacak." dedi.

İsrail'deki i24NEWS kanalına konuşan Danon, Demokratların Kongrede kontrolü ele almasının ardından Washington ile ilişkiler ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Donald Trump'ın gelecek iki yıl boyunca Beyaz Saray'da kalacağını hatırlatan Danon, BM'deki vetolar ve genel idari politika açısından rahatlık hissettiklerini ifade etti.

"ÇOK SESLİ VE ETKİLİ BİR AZINLIK VAR"

Kongrede hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail'i suçlayan ve eleştiren seslerin arttığını belirten Danon, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kongre üyelerinin çoğunluğu İsrail'e karşı değil. Ancak gündemi belirleyen, çok fazla gürültü çıkaran ve medyada yer bulan çok sesli ve etkili bir azınlık var, bunlar İsrail ile mücadele ediyor. Bu yüzden odaklanmamız gereken nokta, ABD ile İsrail arasındaki ittifakın değerini anlayan sessiz çoğunlukla çalışmaya devam etmektir."

Radikal kesimlerin gerçeklerle ilgilenmediğini ve radikal unsurlarla aynı çizgide buluştuğunu savunan Danon, her iki partiden Kongre üyeleriyle de köprüler kurmayı sürdüreceklerini kaydetti.

"İRAN'A SALDIRMA KARARI ABD'YE AİTTİ"

İsrail'in İran ile savaştan ve artan enerji fiyatlarından sorumlu tutulmasına tepki gösteren Danon, "Her şey için her zaman İsrail'i suçlamak çok kolay. Ancak durum böyle değil." dedi.

İran'a yönelik saldırı kararını İsrail'in almadığını savunan Danon, "İran'a saldırma kararı ABD'ye aitti, bizim kararımız değildi. ABD'nin çabalarını destekledik ve bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Tahran'daki 'ayetullahların' bugün ABD hakkında söylediklerini de dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

SAVUNMADA ORTAK YATIRIM MESAJI

Trump'ın yıllık askeri yardımların sona ereceğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Danon, ABD ile ortaklıklarını önemsediklerini söyledi. Demir Kubbe gibi savunma sistemleriyle Orta Doğu'da yeni bir durum ortaya çıkardıklarını savunan Danon, gelecekteki savunma işbirliğinin ortak yatırımlarla sürdürüleceğini belirtti.

Danon, "Biz kendi kaynaklarımızı, ABD de kendi kaynaklarını kullanacak. Sonuçta bölgede elde ettiğimiz başarılar, iki ülkede geliştirilen teknolojiler sayesinde mümkün oldu." dedi.

Trump'ın Tahran ile İsrail'in güvenlik şartlarını karşılamayan bir anlaşma yapma ihtimaline ilişkin ise Danon, "Böylesi bir karar başkanın takdirindedir. Ancak kendimizi korumak için ne gerekiyorsa her zaman yapacağımızı söyleyebilirim. Geçmişte bunu kanıtladık, gelecekte de yapacağız." diye konuştu.

Kongredeki değişime rağmen ABD'nin BM'deki veto yetkisini İsrail lehine kullanmayı sürdüreceğine inandığını belirten Danon, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı ile yakın temaslarına devam edeceklerini ifade etti.