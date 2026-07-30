Sosyal medyada paylaşılan ve iki İsrailli kadın askerin, gözleri bağlı ve başı öne eğik şekilde yerde oturan bir Filistinli gencin yanında gülümsediği fotoğraf, internet kullanıcılarının tepkisini çekti.

İsrail ordusundaki askerlik hizmetini yakın zamanda tamamladığı anlaşılan Nikol Stelmashvski adındaki İsraillinin kişisel Instagram hesabından paylaşılan görsel, salı günü yayınlanan fotoğraf serisinin bir parçası olarak yer aldı.

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ise henüz belirsizliğini koruyor.

KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLAŞMASI

Stelmashvski'nin İbranice kaleme aldığı ve askerlik görevinin sona erişini simgeleyen paylaşım metninde, "İki yıl sekiz ay, dört savaş… Binlerce anı, bir milyon bir deneyim. Ve işte hayatımın asla unutamayacağım bir döneminin sonuna gelindi" ifadeleri kullanıldı.

Sanki çok normal bir şeymiş gibi paylaşılan fotoğraf ve altındaki yorum, İsrail ordusunda kötülüğün sıradanlaştırılmasını gözler önüne serdi.

Gelen öfkeli yorumların ardından çarşamba günü silindi. Hesabın gizlilik ayarları ise olaydan birkaç saat sonra kişiye özel olarak değiştirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görsel Instagram'dan kaldırılmasına rağmen ekran görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Filistinli akademisyen ve insan hakları savunucusu Ramy Abdu, X platformunda yaptığı paylaşımda durumu "mahkumun aşağılanmasını bir kutlama anına dönüştürdüler" sözleriyle değerlendirdi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Ebu Gureyb Cezaevi'nde yaşanan tecavüz olayını ve o dönem dünyada oluşan şoku hatırlatarak, İsrail ordusunun bu tür eylemlerine karşı hesap sorulmadığına dikkat çekti.

BU İLK DEĞİL

Uzmanlar, Gazze'deki sürecin başlamasından bu yana İsrail askerlerinin savaş suçu sayılabilecek benzer görüntüleri sıklıkla paylaştığını ifade ediyor.

Daha önce de askerlerin evler, camiler ve üniversiteler gibi sivil binaları patlatırken kutlama yaptığı, yağmalanan paralar veya evlerden alınan kadın iç çamaşırlarıyla poz verdiği videolar sosyal medyada yer almıştı.

Geçen ay da gözleri bağlı, kıyafetsiz ve bir çubuğa bağlanmış haldeki Filistinli bir adamın "Günaydın" notuyla paylaşılan fotoğrafı tepki toplamıştı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, olayın tespit edildiği ve bir komutanlık soruşturması başlatıldığı belirtilerek, olaya karışan kişilere elde edilen bulgular doğrultusunda işlem yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, Silahlı Şiddete Karşı Eylem adlı kuruluş tarafından yürütülen bir inceleme, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda askerlerin istismar iddialarına yönelik açılan soruşturmaların yaklaşık yüzde 90'ının ya kapatıldığını ya da hiçbir sonuç üretmediğini ortaya koydu.