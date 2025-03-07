Katz, Tel Aviv'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Suriye'nin güneyindeki varlıkları ve Batı Şeria'daki durumla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DE İŞGALİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Katz, Suriye yönetimi ile ilgili güven sorunlarına dikkat çekerek, "Suriye rejimine güvenmiyoruz ve oradaki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz" dedi. İsrail'in Suriye'nin güneyine asker bulundurmaması için ülkeye bir mesaj ilettiklerini belirten Katz, olası bir saldırı tehdidinde de bulundu. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte daha önce, Suriye'nin güneyinde silahsız bölge oluşturulması ve İsrail'in Suriye'deki işgalinin kalıcı olacağı yönünde mesajlar verdiklerini vurguladı.

BATI ŞERİA'DA MÜLTECİ KAMPINA SALDIRILDI

Katz, aynı etkinlikte Batı Şeria'ya yönelik ifadelerini de dile getirdi. İsrail ordusuna, yıl sonuna kadar Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli mülteci kamplarında işgali sürdürme talimatı verdiğini açıklayan Katz, İsrail'in 21 Ocak'ta başlattığı saldırıların ardından Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında 40 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiğini belirtti. Bu kamplarda, İsrail ordusunun yıl sonuna kadar kalmaya devam edeceğini ifade etti.

İsrail ordusunun Batı Şeria genelindeki Filistinlilere yönelik şiddeti artırdığı ve baskıları yoğunlaştırdığı bildiriliyor. İsrail ordusunun, 19 Ocak'ta Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının ardından, Batı Şeria'daki Cenin, Tulkerim ve Tubas bölgelerine yönelik saldırılarını genişlettiği belirtiliyor. Bu saldırılar, 2000'li yıllarda yaşanan İkinci İntifada'dan bu yana ilk kez tanklarla yapılan saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2025 yılının başından itibaren İsrail şiddeti nedeniyle 11'i çocuk olmak üzere toplam 75 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu kayıplar, Batı Şeria'daki artan şiddetin ve İsrail'in işgal politikalarının devam ettiğini gösteriyor.