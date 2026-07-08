Aşır sağcı İsrail Ticaret Bakanı Bezalel Smotrich'in Türkiye hakkındaki haddini bilmez sözleri dikkat çekti. Bakan, Türkiye'yi askeri operasyonla tehdit etti.

Smotrich, “Askeri müdahale dahil her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz. Bize bir tehdit olduğunu biliyoruz ve tıpkı İran rejiminin bunu yapmasına izin vermediğimiz ve vermeyeceğimiz gibi, Türkiye’nin de İsrail’in varlığını tehdit etmesine izin vermeyeceğiz," dedi.

Smotrich'in bu sözleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına onay vereceği ve CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını duyurmasının ardından geldi.

Bu karar, İsrail hükümeti tarafından ülkeleri için doğrudan bir tehdit olarak yorumlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün CNN'e verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduklarını bir kere daha belirtmişti.