İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, katıldığı bir podcast programında Gazze Şeridi'ne yönelik askeri stratejiler ve bölgenin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamas tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırıda rehin alınan ve Ekim 2025'te serbest bırakılan Rom Braslavski'nin sunduğu programda konuşan Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son dönemde Gazze'deki askeri operasyonları azaltma kararından memnun olmadığını dile getirdi.

ABD'li yetkililerin, Başkan Donald Trump tarafından geçen yıl açıklanan barış planını hayata geçirme çabaları sürerken Ben-Gvir, Gazze'de her gece 30 ila 40 hedefli suikast düzenlenmesi gerektiğini savundu.

İŞGALİN DEVAMI İÇİN HER ŞEYİ HAZIRLADI

Aşırı sağcı bakan, Gazze’nin tamamının İsrail’e ait olduğunu iddia ederek 2005 yılında İsrail tarafından boşaltılan Gush Katif de dahil olmak üzere bölge genelinde yeniden Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını istedi.

Filistinlilerin bölgeden göç etmesinin teşvik edilmesi gerektiğini ileri süren Ben-Gvir, "terörist" olarak nitelendirdiği kişiler için ise göç seçeneğinin olmaması ve bu kişilerin tek tek öldürülmesi gerektiğini söyledi.

Lideri olduğu Yahudi Gücü partisinin, İsraillileri öldüren Filistinlilere idam cezası getiren ancak benzer durumdaki Yahudileri kapsamayan tartışmalı yasa tasarısına öncülük ettiğini hatırlatan Ben-Gvir, program sunucusu Braslavski’nin idam cezası alanları infaz etme talebini yerine getirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

İSRAİL'İN SOYKIRIMI SÜRÜYOR

İsrailli yetkililere göre Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısında 1.200 kişi hayatını kaybetmiş ve 250'den fazla kişi Gazze'ye rehin götürülmüştü.

İsrail'in bu saldırılara yanıt olarak başlattığı askeri harekât sonucunda, Filistinli yetkililerin verilerine göre 73 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler komisyonu, insan hakları örgütleri ve soykırım araştırmacılarından oluşan gruplar İsrail'i soykırım yapmakla suçlarken, İsrail yönetimi bu suçlamaları reddederek uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunuyor.