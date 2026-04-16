İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn arasında bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Gamliel, "iki ülke arasındaki yıllar süren kopukluğun ardından ilk temasın kurulacağını" belirtti.

Gamliel, Lübnan'ın mevcut yetersizlikleri nedeniyle dış yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bu sürecin bir güvenlik çözümüne yol açabileceğini savundu.

İsrailli Bakan sürece dair, "Lübnan şu anda yardıma ihtiyaç duyuyor çünkü gerekli yeteneklerden yoksun. ABD ve İsrail'in sürece dahil olmasıyla birlikte, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ihtiyacını karşılamak en sonunda mümkün olacaktır" dedi.

Gemliel, İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılması üzerine odaklanacağını vurguladı.

LÜBNAN'IN GÖRÜŞMEDEN HABERİ YOK

Lübnan hükümeti tarafı ise söz konusu diplomatik temas iddialarını reddeden açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan bir Lübnanlı yetkili, İsrail Başbakanı ile planlanan herhangi bir görüşme hakkında hükümetin elinde hiçbir bilgi olmadığını ifade etti.

AFP'ye bilgi veren bir başka resmi kaynak ise Lübnan tarafının İsrail ile gerçekleşmesi beklenen bir temastan kesinlikle haberdar olmadığını bildirdi.

Lübnanlı kaynaklar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "İsrail tarafıyla planlanan herhangi bir temastan haberdar değiliz ve resmi kanallar aracılığıyla bize bu yönde hiçbir bildirim ulaşmadı" diyerek durumu netleştirdi.