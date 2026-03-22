İran tarafından gece yarısı gerçekleştirilen geniş kapsamlı füze ve kamikaze İHA saldırılarının ardından, İsrail’in güneyinde yer alan Arad kenti hareketli saatler yaşıyor. Saldırı sonrası bölgeye giden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bölge halkının tepsiyle karşılaştı.

"BÜYÜK BİR MUCİZE YAŞANDI"

Bakan Ben-Gvir, saldırının şiddetine rağmen can kaybı yaşanmadığını belirterek, durumu "büyük bir mucize" olarak tanımladı. Olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan, İran’a yönelik tavrın sertleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN'IN MUCİZE DEMESİNE TEPKİ

Arad kentinde incelemelerde bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İran saldırılarının hedefi olan bölgede halkın arasına karışan Bakan, öfkeli bir vatandaşın ağır suçlamalarına maruz kaldı.

"BURADA İŞİN YOK"

İran'ın gece yarısı gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından hasar tespiti için Arad kentine giden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bölge sakinlerinden birinin sert protestosuyla sarsıldı. Bakanın korumaları eşliğinde yürüdüğü sırada bir vatandaşın doğrudan Ben-Gvir’i hedef alarak bağırdığı görüldü.

"YAHUDİ NAZİSİ" BENZETMESİ

Görgü tanıklarının aktardığı ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, öfkeli kent sakininin Bakan Ben-Gvir’e hitaben, "Sen bir Yahudi Nazisisin! Tüm bu ölümlerin sorumlusu sensin. Burada işin yok, şehrimden defol!" dediği duyuldu.

Bakan Ben-Gvir’in saldırıları "büyük bir mucize" olarak nitelendirmesi ve İran’a yönelik "ezme" çağrısı yapması, can güvenliği endişesi taşıyan bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

ARAD'DA SON DURUM

Resmi verilere göre Arad'da saldırılar sonucu 80 kişi yaralanırken, 10 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.