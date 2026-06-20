İsrail Kabinesi üyesi ve Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, katıldığı radyo programlarında Orta Doğu'daki son jeopolitik gelişmelere ilişkin ezber bozan ve bölgedeki tansiyonu tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

Middle East Eye'ın haberine göre, Suriye'deki mevcut Ahmed Şaraa hükümetini doğrudan hedef alan Chikli, İsrail ile Suriye arasında askeri bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu savundu.

Suriye yönetimini cihatçı bir rejim olarak nitelendiren İsrailli Bakan, "Kökleri IŞİD ve El Kaide'ye dayanan ve amacı Kudüs'ü birleştirmek olan bir rejimin, İsrail Devleti ile barış içinde yan yana yaşaması mümkün değildir. İsrail, er ya da geç Suriye ile savaşa girecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İRAN'DAN DAHA ENDİŞE VERİCİ"

İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte tehditlerin odağını genişleten Chikli, bölgede Türkiye, Pakistan ve Katar arasında İsrail karşıtı yeni bir ittifakın filizlendiğini iddia etti.

İran'ın ABD ile yaptığı ateşkes anlaşmasıyla önemli kazanımlar elde ettiğini kabul eden Bakan, buna rağmen kendisini asıl endişelendiren unsurun bu yeni eksen olduğunu belirtti. Türkiye'nin Suriye'deki askeri ve siyasi varlığına dikkat çeken Chikli, "Gözlerimizin önünde daha önce gördüğümüz her şeyden daha tehlikeli yeni bir eksen yükseliyor. Türkiye, Suriye'de adeta bir himaye bölgesi kurdu. Türkiye ve Suriye, bizim için İran’dan on bin kat daha fazla endişe verici" şeklinde konuştu.

Bölgesel dengeleri sarsacak iddialarını sürdüren İsrailli Bakan, Pakistan ve Türkiye'nin ABD-İran müzakerelerinde de aktif rol oynayarak bu eksende yer aldıklarını öne sürerken, Kol Barama radyosuna verdiği mülakatında ise Katar'ın bu ittifakın "halkla ilişkiler ve medya ayağı" olduğunu ileri sürdü.

Türkiye ve Pakistan'ın; İsrail'in yakın müttefikleri olan Hindistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile olan anlaşmazlıklarına da değinen Chikli, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgesel vizyonunun İsrail güvenliği için "son derece tehlikeli bir kombinasyon" oluşturduğunu iddia etti.