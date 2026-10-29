İsrail'de 27 Ekim Salı günü gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde, Yusuf Cabirin liderliğindeki Ortak Liste ile Mansur Abbas'ın başında bulunduğu Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplam 19 milletvekili çıkardı. Bu sonuçla Arap partileri, İsrail Meclisinde hükümetin kurulmasını etkileyebilecek kilit bir konuma geldi.

TEK BAŞINA HÜKÜMET KURAMIYOR

Seçim sonuçlarına göre 53 milletvekili elde eden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloğu ile Gadi Eisenkot liderliğindeki ve 48 sandalyede kalan muhalefet bloğunun tek başına hükümet kurması mümkün görünmüyor.

ARAP PARTİLERİNE YURT DIŞINDAN FON İDDİASI

Seçimlerin ardından Ortak Liste ve Raam Partisi'ne, İsrail seçimlerine müdahale amacıyla yurt dışından para aktarıldığı öne sürüldü. İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in, iddiaların incelenmesi için iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü David Zini'den araştırma yapılmasını istediği bildirildi.

İddiaların gündeme gelmesi üzerine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Şin-Bet'ten iki partinin liderlerinin gözaltına alınmasını talep etti. Ben-Gvir, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Arap partilerinin liderlerinin hemen bu sabah itibarıyla gözaltına alınması talimatı verilmesi çağrısında bulundu.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arap partilerinin liderleri bugün Şin-Bet tarafından sorgulanmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU SEÇİMLERİN ÇALINDIĞI İDDİASINI TEKRARLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da polis tarafından destekleyen istihbarat verisi bulunmadığı açıklanan seçim usulsüzlüğü iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Netanyahu, X hesabından liderliğini yaptığı Likud Partisi adına yayımladığı açıklamada, hiçbir Siyonist partinin Raam ve Ortak Liste ile işbirliği yapmasına ve bu partilerin oylarıyla İsrail Meclis Başkanı'nın değiştirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Netanyahu ayrıca, Arap partilerinin yurt dışından fon aldığı yönündeki iddiaların araştırılması için İsrail polisi ile Şin-Bet'e çağrıda bulundu.

'HERHANGİ BİR VERİ BULUNAMADI'

Likud Partisi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere yüksek katılım göstermesinin ardından seçimlerin Arap partileri tarafından çalındığını ileri sürmüştü. Parti, Filistin asıllıların yoğun yaşadığı bölgelerde çok sayıda sandıkta oyların çalındığını iddia ederek polise, Şin-Bet'e ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunulduğunu savunmuştu.

İsrail polisi ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Likud Partisi'nin "Arap partilerinin seçimleri çaldığı" iddiasını destekleyen herhangi bir istihbarat verisinin bulunmadığını bildirmişti.