İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar altıncı gününe girerken, Tel Aviv merkezli bir televizyon kanalında Türkiye’yi hedef alan çarpıcı açıklamalar gündeme oturdu.

KANAL 13 YAYININDA SKANDAL: SIRADA TÜRKİYE VAR

İsrail’in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Eyal Berkovitch, Türkiye’yi hedef gösteren açıklamalarda bulundu. Program sırasında Berkovitch, “Sırada Türkiye var” ifadelerini kullandı.

Sözlerini esprili bir dille sunmaya çalışan Berkovitch, gelişmeleri bir futbol turnuvasına benzeterek şu skandal ifadeleri kullandı:

“Dinleyin, bu sabah bir espri aldım. Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran'ı yendik. Finalde ise Türkiye var.”

Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki toplarken, gazetecinin söylemi Türkiye’ye yönelik açık bir tehdit ve provokasyon olarak değerlendirildi.