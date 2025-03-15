İsrailli elçilik görevi de yapan hahamlar, Azerbaycan'ın İbrahim Anlaşmaları'na eklenmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderdi.

Bu talebin kabul edilmesi durumunda Azerbaycan, İsrail ve ABD ile olan askeri ve ticari alışverişini önemli oranda arttıracak. Kudüs merkezli Jerusalem Post'un haberine göre, talep önde gelen hahamlar tarafından imzalandı.

Bu girişime öncülük eden isimler arasında Simon Wiesenthal Merkezi’nin kurucusu Haham Marvin Hier ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde görev yapan kıdemli haham Eli Abadi yer aldı.

Abadi, aynı zamanda Trump’ın damadı ve İbrahim Anlaşmaları’nın mimarı Jared Kushner’in yakın bir dostu olarak biliniyor. Mektubu imzalayanlar arasında Amerika ve Kanada Rabinik İttifakı’nın hahamlar mahkemesi başkanı Aryeh Ralbag da bulunuyor.

Jerusalem Post'un haberine göre ittifak, yaklaşık iki yüz ultra-Ortodoks hahamı ve Siyonist hahamlar örgütünü bünyesinde barındırıyor. Hahamlar, mektuplarında, anlaşmalara katılan ülkelerin ABD’den geniş çaplı teşvikler ve siyasi destek aldığını vurguladı.

Mektupta, "İsrail’in en güvenilir Müslüman stratejik ortaklarından biri olarak görülen ve son otuz yıldır ABD’nin Orta Doğu’daki önemli müttefiklerinden biri olan Azerbaycan’ın Washington tarafından destek görmediğine" dikkat çekildi.

'TÜM BASKILARA RAĞMEN İSRAİL'İ DESTEKLEDİ'

İsrail ile ticari ilişkilerini arttıran Azerbaycan, ABD tarafından uygulanan 907. Bölüm kapsamındaki yaptırımlara tabi olmaya devam ediyor.

Hahamlar, mektuplarında, "İbrahim Anlaşmaları’na katılan ülkeler, İsrail ile barış yapmaları karşılığında olumlu teşvikler ve kazanımlar elde etti. Buna karşılık Azerbaycan, dış bir etki olmaksızın otuz yıl önce İsrail’in güvenilir bir dostu ve stratejik ortağı oldu. 907. Bölüm’ün kaldırılması, bu dostluğu tanıma adına önemli bir jest olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Trump’ın 2017’deki yemin töreninde konuşma yapan Haham Marvin Hier, Azerbaycan’ın anlaşmalara dahil edilmesinin, "İbrahim Anlaşmaları’nın önemini güçlendireceğini ve din ya da siyasi farklılıklar gözetmeksizin, karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı ittifakların gelişebileceğini göstereceğini" belirtti.

Haham Eli Abadi ise, Azerbaycan’ın İsrail’in en önemli enerji tedarikçilerinden biri olduğunu ve Doğu ile Batı arasında stratejik bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Mektupta, "Azerbaycan, hiçbir dış etki olmadan üç on yıl önce İsrail’in güvenilir bir müttefiki oldu ve Müslüman dünyasının baskılarına rağmen her durumda İsrail’i destekledi" ifadelerine yer verildi.

'ÜLKENİN VİZYONUNDA VAR'

Hahamlar, Azerbaycan’ın laik bir devlet olarak Şii çoğunluklu Müslüman toplumlar içinde benzersiz bir örnek sunduğunu ifade etti.

Ülkedeki Yahudi toplumunun refah içinde yaşadığını belirten hahamlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, "Yahudilere yönelik saygı ve kardeşlik, yerel geleneğin ayrılmaz bir parçasıdır" sözlerine atıfta bulundu.

Mektupta, "Sayın Başkan, politikalarınız ve vizyonunuz, Orta Doğu’da devrim niteliğinde değişimler yaratıyor. İsrail’in bölgedeki güvenliğinde temel taşlardan biri olan ve ABD’ye bağlılığını kanıtlamış bir müttefik olan Azerbaycan’ın anlaşmalara dahil edilmesi, daha istikrarlı bir bölgesel barışın inşasına katkı sağlayacaktır" denildi.