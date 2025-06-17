Olay, yerel saatle 22:00 civarında Kanal 14’ün akşam haber bülteni sırasında gerçekleşti.

Canlı yayında, sunucuların konuşması aniden garip seslerle kesildi ve ekran kısa süreliğine karardı.

İranlı kaynaklara atıfta bulunan bazı medya kuruluşları, saldırının İran tarafından düzenlendiğini iddia etti. İran merkezli bir sosyal medya paylaşımında, “Korkutucu seslerin tadını çıkarın” ifadesiyle birlikte, Kanal 14 stüdyosunda sunucuların panik anlarının görüntülendiği bir video dolaşıma girdi.

Kanal 14 yönetimi, saldırının siber bir müdahale olduğunu doğruladı, ancak failler hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

İsrail Siber Güvenlik Birimi’nin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Bazı kaynaklar, saldırının İran’ın geçtiğimiz günlerde İsrail’in İran devlet televizyonuna yönelik düzenlediği bir saldırıya misilleme olarak gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.