İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı.



Türkiye'ye ilişkin hadsiz ifadeler kullanmasının ardından paylaşımının altına destek bulmak amacıyla muhalif siyasetçileri etiketleyen Katz, peş peşe beklemediği yanıtlar aldı.



ÜÇ İSİM DE AĞZININ PAYINI VERDİ



İsrailli hadsiz bakana yanıt veren tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde onbinlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya!" ifadelerini kullandı.





Katz'ın etiketlediği bir diğer isim olan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da duruma tepki göstererek "Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyasetine, milli iradesine ve devlet kurumlarına yönelik yabancı bir ülke yetkilisinin yön verme teşebbüsü kabul edilemez bir hadsizliktir" dedi.



Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerisinde birçok kültür, inanç ve kimlik barındırır, her kimliğe saygı duyar ve korur. Bölme, kışkırtma ve yıkma projelerinize karşı karşınızda 86 milyonluk Türk milletini bulursunuz. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; nota alan değil, not veren bir devlettir." ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.

MANSUR YAVAŞ: EN SON KONUŞACAK KİŞİSİNİZ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Katz'a verdiği yanıtta "Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz.



Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır." ifadelerini kullandı.