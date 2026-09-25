UEFA Uluslar Ligi’nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada skandal bir an yaşandı.

55. dakikada İsrail'e beraberliği getiren golü kaydeden 20 yaşındaki Saied Abu Farchi'nin gol sevinci kırmızı kartı beraberinde getirdi. Farchi, gol sonrası korner direğini sökerek silahla ateş etme hareketi yaptı.

Golün ardından köşe gönderine koşan oyuncu, korner direğini yerinden sökerek eline aldı ve sahaya doğrultup adeta ateş ediyormuş gibi yaptı. Bu hareket öncesi sarı kartı bulunan İsrailli oyuncu, provokatif hareketi nedeniyle 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Kırmızı kartın ardından İsrail adeta yıkıma uğradı. Oyunun kontrolünü ele alan Avusturya, 90. dakikada Phillipp Mwene ve 90+3’te Sasa Kalajdzic’in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından Abu Farchi için UEFA Disiplin Kurulu’nun da tarihi bir ek ceza hazırlığında olduğu öğrenildi.