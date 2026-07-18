İsrail hükümeti, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yeni yerleşim planlarını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze'nin kuzeyinde üç yeni Nahal karakolu kurulacağını açıklarken, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesi amacıyla 1,3 milyar şekel (yaklaşık 400 milyon dolar) bütçe ayrıldığını duyurdu.

Katz, İsrail televizyonu Kanal 14'e yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde daha önce İsrail yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde üç yeni Nahal karakolu kurulmasının planlandığını söyledi.

Katz, söz konusu karakolların hem askeri hem de gelecekte sivil yerleşimlere zemin hazırlayacak yapılar olacağını ifade etti.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da onlarca yeni İsrail yerleşiminin inşası için 1,3 milyar şekel kaynak ayrıldığını duyurdu.

KABİNE ONAYLADI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu bütçe geçen ay kabine tarafından onaylandı ancak ABD'nin olası tepkisi nedeniyle kamuoyuna açıklanmadı.

İnsan hakları kuruluşları, bu yerleşimlerin Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından zorla çıkarıldığı şiddet olaylarında önemli rol oynadığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsan Hakları Ofisi, "Yerleşimci şiddeti devlet şiddetidir" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, İsrail'in ilhak politikalarını ilerletmek amacıyla yerleşimci grupları kullandığı, faillerin sistematik biçimde cezasız bırakılmasının Batı Şeria'daki şiddetin artmasına yol açtığı ifade edildi.