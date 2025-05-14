İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, bu hafta Ankara ve İstanbul'da olmak üzere iki konser verecek.

Levy'nin Ankara'daki konseri 15 Mayıs'ta MEB Şura Salonu'nda, İstanbul'da konseriyse 17 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde olacak.

Dün ise sosyal medyada birçok kullanıcı İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Yasmin Levy'ye tepki gösterdi ve konserlerinin iptal edilmesini istedi.

Şarkıcı bunun üzerine Instagram hesabından açıklama yaparak "Gelmeye ve korkuya teslim olmayaya karar verdim" dedi.

Levy’nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Merhaba Türkiye, nasılsın? Ben Yasmin Levy. Uzun zaman sonra yarın Türkiye'de sahne alacağım. Ülkemin durumu nedeniyle bu kez hoş karşılanmadığımı biliyorum. Ama sevgimi paylaşmak için gelmeye karar verdim, gösterilerimi iptal etmedim."

"BEN POLİTİKACI DEĞİLİM"

"Sağduyunun kazanmasına izin vermeliyiz. Dünyada her dinden tüm çocukları çok seviyorum. Ben politikacı değilim. Sadece sanatım ve kalbimle geliyorum. Ve biliyorsunuz ben Türküm. Ailem Manisa ve Izmir'den. Babam Manisa doğumlu. Benim için yarın eve dönüyorum. Haydi birlikte yapalım."

"Herkesin duygularına ve aldığım tüm yorumlara saygı duyuyorum. Ama gelmeye ve korkuya teslim olmayaya karar verdim. Savaşa karşı durmalı, barış için mücadele etmeliyiz. Bu yüzden yarın memleketim Türkiye'ye dönüyorum. Sizi seviyorum."