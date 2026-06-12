İsrail ile Türkiye arasındaki siyasi gerilim tırmanmaya devam ederken, İsrail Meclisi (Knesset) Üyesi Ariel Kellner'den ikili ilişkilere yönelik sert bir çıkış geldi.
Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi mensubu olan Kellner, Galei Israel radyosuna verdiği mülakatta, Türkiye’nin her bakımdan bir "düşman devlet" olduğunu söyledi.
Kellner, Batılı devletlerin ve İsrail'in Türkiye'yi bir tehdit olarak görmesi gerektiğini öne sürdü.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE KARŞILIK
Kellner’in bu ifadeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salı günü yaptığı açıklamaların ardından geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Suriye ve Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarının Türkiye için bir tehdit oluşturacak boyuta ulaştığını ve İsrail "saldırganlığının" dünya güvenliğini tehlikeye attığını belirtmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu ise Erdoğan’ın bu eleştirilerine karşılık vererek kendisini hedef alan ifadeler kullanmıştı.
Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Erdoğan için, "Çok iyi bir arkadaşım ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu çok severim" yorumunda bulundu.
PEKİ YA TİCARET?
Ankara, İsrail'in İran, Gazze ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerine karşı düzenli olarak eleştirdi.
Ankara'nın Mayıs 2024'te İsrail ile ikili ticari bağlarını tamamen kesmesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika tarafından açılan soykırım davasına müdahil olmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler sert bir kırılma yaşamıştı.
The Middle East Eye haberine göre uygulanan ambargonun ardından Türkiye'nin İsrail'e yönelik doğrudan ihracatı düşüş gösterse de üçüncü ülkeler üzerinden yapılan sevkiyatların sürdüğü ve bu ticaretin 2025 yılında toplam 924 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.
Bununla birlikte, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı vasıtasıyla taşınan Azerbaycan petrolünün de Türk limanları üzerinden İsrail'e sevkiyatına devam ediliyor.