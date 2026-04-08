ABD ve İsrail arasında yapılan ateşkes en çok İsrail'in canını sıktı. Ateşkesin duyurulmasıyla birlikte İsrailli siyasetçiler öfkelerini kimi zaman üstü kapalı açıklamalarla, kimi zaman ise açıkça dile getirdi.

İsrail Devlet Ajansı KAN anasayfasında "Bize bunun sözünü verilmemişti: Netanyahu bu kez de Trump'a teslim oldu" yazısı paylaşıldı.

Yazıda, Trump'ın ateşkes kararının sadece bir sonraki savaşa hazırlık olduğu vurgulandı ve İran'ın elinin güçlendiği belirtildi.

Netanyahu'nun "İran'ın rejiminin tam anlamıyla yok edileceğinin sözünü verdiğini" vurgulayan yazıda "Trump'ın bir kere daha Trump'ın isteklerine boyun eğdiği" sözleri yer aldı.

Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve aşırı sağcı Otzma Yehudit Partisi üyesi milletvekili Zvika Fogel ise, Trump’ın açıkladığı ateşkese “Donald, gerçekten de korkaklık ettin,” sözleriyle tepki gösterdi.

Fogel ve Lapid eleştirilerini farklı yönlere yöneltmiş olsalar da, açıklamaları, ateşkesin mevcut halinin İsrail için olumsuz bir sonuç olduğunu düşünen İsrail siyasi yelpazesinin genelinde paylaşılan daha geniş bir duyguyu yansıtıyor.

İSRAİL SİYASETİ ALEV ALEV

İsrail muhalefeti lider Yair Lapid ise çok daha sert çıktı. Lapid yaşanan gelişmeleri bir "siyasi felaket" olarak nitelendirirken "İsrail’in ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren kararlar alınırken masada bile olmadığını" vurguladı.



Lapid tepkisini "Ordu kendisine verilen her görevi eksiksiz yerine getirdi ve halkımız muazzam bir direnç gösterdi ancak Netanyahu stratejik açıdan tamamen başarısız oldu. Kibir ve plansızlık yüzünden açılan bu diplomatik yaraları sarmak İsrail için yıllar sürecek bir çaba gerektirecektir çünkü Başbakan kendi belirlediği hedeflerin hiçbirine ulaşamamıştır" sözleriyle dile getirdi.

Benzer şekilde muhalefet Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da durumu bir "stratejik yenilgi" olarak tanımlayarak Netanyahu hükümetinin askeri başarıları diplomatik zafere dönüştüremediğini savundu.

Golan "Vadedilen tarihi zafer yerine elimizde kalan tek şey stratejik bir başarısızlıktır çünkü nükleer program yok edilemedi ve İran rejimi bu süreçten daha da güçlenerek çıkmayı başardı" diye konuştu.

İsrail Beytenu Partisi Başkanı Avigdor Liberman ateşkesin “ayetullahların rejimine nefes alma ve yeniden toparlanma fırsatı verdiğini” belirterek, “İsrail'in yok edilmesi, uranyum zenginleştirilmesi, balistik füze üretimi ve bölgedeki terör örgütlerine verilen destekten vazgeçilmeden İran ile yapılacak herhangi bir anlaşma, daha zorlu koşullar altında başka bir harekâta geri dönmemiz ve daha ağır bir bedel ödememiz anlamına gelir” dedi.

Bu iç tartışmalar devam ederken İsrail tarafındaki bazı yetkililer kararın kendileri için de son saniyede gelen bir sürpriz olduğunu ve ateşkesin fiilen başlamasının Hürmüz Boğazı’ndaki duruma bağlı kalacağını aktardı.