UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Hapoel Beer-Sheva'nın teknik direktörü Ran Kozuch, karşılaşmanın ardından takımının oyununu savundu. Tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelenin sonucuna öfkelendiğini belirten Kozuch, sahadaki performanslarından ise memnun olduğunu söyledi.

İsrailli teknik direktör, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Beşiktaş'la başa baş oynadık. Hatta belki de onlardan üstündük. Yazık oldu bize. Çok sinirliyim."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kozuch'un açıklamaları sosyal medyada esprili paylaşımlara konu oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler, teknik direktörün oyunla ilgili değerlendirmesine itiraz etti.

Bazı kullanıcılar, Kozuch'un maç sonucunu kabullenemediğini savunarak "Yenilgiyi yediremedi" ve "Farklı bir maç izlemiş" yorumlarını yaptı.