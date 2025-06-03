İsrail’den Rodos Adası’ndaki bir beş yıldızlı otele tatile gelmek için uçağa binen 23 yaşındaki İsrailli genç turist Uçak Rodos yakınlarında havada iken bilinmeyen bir nedenle önündeki yolcu ile tartıştı.

UÇAKTAKİ YOLCULARI ISIRMAYA BAŞLAYINCA PANİK YAŞANDI

Bazı yolcular ve uçak mürettebatı İsrailli turisti sakinleştirmeye çalışırken, genç turist birden 4 kişiyi ısırdı, kendisine müdahalede bulunan mürettebat ve diğer yolculara da ısırmak için saldırınca ortalık karıştı.

OTEL YERİNE HAPİSAHENE GÖNDERİLDİ

Olayı adada yayınlanan Rodiaki Gazetesi okurlarına duyurdu. Dün sabah saatlerinde Rodos Diagoras Havalimanı’na inen uçakta büyük panik yaşandı. Mürettebat ve yolcular tarafından etkisiz hale getirilen İsrailli turist , havalimanı inen uçağın kapısına gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Rodos Adliyesi’nde Kabahatlar Mahkemesi’ne çıkarılan İsrailli turiste 22 ay hapis cezası ve 8 bin Euro para cezası verildi. Turist tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İsrailli turistin ısırdığı 4 turistin tedavisi havalimanında gerçekleştirildi.