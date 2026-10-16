Ramallah’ın doğusundaki Ebu Felah köyünde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçileri takip ederek gelişmeleri fotoğraflayan Amerikalı foto muhabiri Heidi Levine, bir grup İsrailli yerleşimcinin bölgeye saldırması üzerine yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Filistin Kızılayı, olayda darbedilen 63 yaşındaki bir kadın ile 40 yaşındaki bir erkeğe müdahale edildiğini ve her iki yaralının da hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

ZEYTİN AĞAÇLARINI ATEŞE VERDİLER

Saldırı sırasında Filistinli çiftçilere taş atıldığı ve bazı zeytin ağaçlarının yakıldığı aktarıldı. Bölgedeki Filistinlilerin de taş atarak karşılık verdiği olaylar sırasında silah sesleri duyuldu.

Saldırıda yaralanan foto muhabiri Heidi Levine’in hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

2015'TE CESARET ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

İsrail, Gazze ve Libya’da görev yapan Levine, Afganistan’da öldürülen Associated Press fotoğrafçısı Anja Niedringhaus adına düzenlenen cesaret ödülüne 2015’te layık görülmüştü.