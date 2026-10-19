İşgal altındaki Batı Şeria'da Belçika, Fransa, Polonya ve Katolik Kilisesi temsilcilerinden oluşan bir diplomatik heyet, maskeli İsrailli yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldı.

Ramallah yakınlarındaki çoğunluğu Hristiyan nüfusa sahip Taybeh köyünde meydana gelen olayda, zeytin hasadını toplamaya çalışan Filistinlilere yönelik neredeyse her gün düzenlenen saldırıların ardından sahadaki durumu değerlendirmek isteyen heyetin konvoyunun önü kesildi.

Olay anına ait video kayıtlarında maskeli yerleşimcilerin konvoyun karşısına çıktığı ve bölgeden aktarılan bilgilere göre heyete taş atıldığı görüldü.

Belçika makamları konsolosluklarına ait bir aracın camının kırıldığını ve heyetteki bir Fransız belediye başkanı saldırıya uğradı. Belediye başkanı darp edildi.

Saldırı sonrası diplomatik güvenlik araya girdi. Bölgeden sorumlu İsrail ordusu ise duruma müdahale etmedi.

BAŞKANI METAL SOPALARLA DARP ETTİLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından saldırıda yaralandığı açıklanan Fransız yetkilinin, Fransa'nın kuzeyindeki Aulnoye-Aymeries kasabasının sol görüşlü belediye başkanı Bernard Baudoux olduğu bildirildi.

Video kayıtlarında Fransa bayrağını simgeleyen üç renkli resmi kuşağı takmış halde bir aracın yanında yere yığılmış olarak görülen Baudoux, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bu saldırının İsrail'in sağcı hükümetinin yerleşimci şiddetine gösterdiği müsamahayı ortaya koyduğunu savundu.

Yerleşimcilerin kendisini tekmelediğini, demir çubuklarla vurarak yere fırlattığını aktaran Fransız belediye başkanı, "Beni afallatan, şiddetin nedensiz oluşu. Tamamen öfke içinde geldiler," dedi.

Baudoux sözlerini, "Tüm dünyanın orada neler olup bittiğini bilmesi gerekiyor. Bana gelince, ülkeme döneceğim ve her şey yoluna girecek. En çok acı çekmeye devam edenler ise burada kalanlar," diyerek tamamladı.

KINAMALAR ART ARDA GELDİ

Belçika Başkonsolosu ve diğer temsilcilere yönelik eylemi kınayan Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in sorumluları adalet önüne çıkarma ve diplomatlar, gazeteciler ile Filistinlilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı.

Prevot, "Filistinliler bu şiddetle her gün karşı karşıya kalıyor. Yerleşimciler bu durumu haberleştiren gazetecileri ve diplomatları da hedef alıyor.

Zeytin hasadı yapmak, haber yapmak veya diplomatik görevleri yerine getirmek hiç kimseyi saldırı riskiyle karşı karşıya bırakmamalıdır," ifadelerini kullanarak şiddetin faillerine karşı Avrupa Birliği yaptırımları için baskı yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirerek İsrail makamlarına "bu insan haklarına aykırı şiddeti acilen durdurma ve sivil nüfusun güvenliğini garanti altına alma" çağrısında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı ise İsrail makamlarından "kararlı bir yanıt" verilmesini ve "Batı Şeria'daki şiddet sarmalının son bulmasını" istedi.

Avrupa Birliği saldırıyı kınayarak İsrail'e uluslararası hukuka ve insan hakları hukukuna uyma, yerleşimlerin genişletilmesine son verme çağrısı yaptı.

ABD'Lİ GAZETECİYE DE SALDIRMIŞLARDI

Diplomatlara yönelik bu saldırı, Batı Şeria'daki başka bir köyde yerleşimcilerin düzenlediği farklı bir saldırıda çok sayıda Filistinli ile Washington Post fotoğrafçısı Heidi Levine'in yaralanmasından bir gün sonra gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Levine'e yönelik saldırıyı "rahatsız edici" ve "hoş bir görüntü değil" sözleriyle değerlendirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de olayı kınayarak bunu "maskeli korkaklar tarafından gerçekleştirilen aşağılık bir terör eylemi" olarak niteledi ve saldırganların "kanunun elverdiği en geniş kapsamda kovuşturulması" gerektiğini ifade etti.