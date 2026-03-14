ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilim, 28 Şubat’tan bu yana devam ediyor ve 14. gününde tırmanışını sürdürdü.

Gece boyunca karşılıklı hava saldırıları yaşanırken, İsrail ve ABD’nin İran’daki hedefleri vurduğu; İran’ın ise hem İsrail’e hem de Körfez’deki ABD üslerine saldırdığı bildirildi.

İsrail, özellikle başkent Tahran ve çevresine hava saldırıları düzenlerken, ABD’nin hedefleri arasında ülkenin petrol sevkiyatı için kritik öneme sahip Hark Adası da yer aldı.

İran Devrim Muhafızları ise İsrail’e füze saldırıları gerçekleştirdi. Tel Aviv çevresinde sirenler çaldı ve patlamalar yaşandı.

Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, İsrail’e 1-2 tonluk savaş başlığı taşıyan 30 balistik füze fırlattıklarını açıkladı ve İsrail hava sahasının bazı bölümlerini kontrol ettiklerini iddia etti.

İRAN SALDIRILARI ARTTIRDI

Hark adasının vurulmasının ardından başlayan karşılıklı saldırılarda İran İHA ve füzeleri İsrail hava savunma sistemlerini defalarca deldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, daha önce Hark adasının hedef alınması durumunda "Körfez'i kana bulayacağını" söylemişti. İsrail'e gece yapılan saldırıların ardından Körfez de hedef alındı.

İran füzeleri Bağdat'ı, Bahreyn ve Katar'ı hedef aldı. Bağdat'ta ABD büyükelçiliği kompleksi vuruldu. Elçilikten kara dumanlar yükseldi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre İran Devrim Muhafızları, İsrailli yetkililerin bulunduğundan şüphelenilen 10 farklı noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.