İspanyol yayıncı kuruluş Telecinco’nun sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı görüntülere göre, İspanyol gazeteci Laura de Chiclana, işgal altındaki Batı Şeria’da görev yaptığı sırada bir grup İsrailli yerleşimci tarafından saldırıya uğradı.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK ŞİDDETİ HABERLEŞTİRİYORDU

Telecinco tarafından kamuoyuna yansıtılan görüntülerde, saldırının Laura de Chiclana’nın işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere karşı uygulanan şiddet olaylarına ilişkin bir haber çalışması yürüttüğü esnada gerçekleştiği görüldü.