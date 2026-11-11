Maldivler Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Muizzu, parlamentoya sunulan önemli yasa tasarıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İsrail pasaportu taşıyanlara yönelik mevcut uygulamanın kapsamının genişletileceğini belirten Muizzu, yeni düzenlemenin önceki yasaktan farklı olarak herhangi bir şart veya koşula bağlı olmayacağını ifade etti.

MALDİVLER’E GİRİŞİ YASAKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Muizzu, Nisan 2025'te yürürlüğe giren düzenlemenin, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıları sona erdirmesine kadar İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişini engellemeyi amaçladığını hatırlattı. Yeni yasa tasarısıyla ise şartlar değişse dahi bu kişilerin Maldivler'e girişinin yasaklanması öngörülüyor.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren Muizzu, İsrail pasaportu taşıyan kişilerin ülkeye kabul edilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

MALDİVLER'DEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Filistin davasına verdikleri desteğin değişmediğini belirten Muizzu, Maldivler'in uluslararası platformlarda da bu yöndeki tutumunu sürdürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı, yeni düzenlemenin ülkenin Filistin konusundaki kararlı yaklaşımının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

GAZZE'DE CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI

Öte yandan Gazze'de İsrail saldırılarının yol açtığı bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İsrail ordusunun, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda 1614'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 74 bini aşarken yaralı sayısı 175 bini geçti. İsrail saldırılarında Gazze'deki sivil altyapının yüzde 90'ından fazlasının tahrip edildiği belirtiliyor.