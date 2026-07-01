Brezilya Donanması, ana karaya 1.100 kilometreden fazla mesafede bulunan Trindade Adası'ndaki Okyanusbilim Merkezi'nde (POIT) askeri ve bilimsel operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor. Sivil yerleşimin bulunmadığı bu stratejik volkanik toprak parçası, ülkenin en doğu sınırını oluştururken deniz yetki alanlarının güvenliğini sağlıyor.

STRATEJİK ADANIN ASKERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ NEDİR?

Trindade Adası, "Mavi Amazon" olarak adlandırılan ve geniş petrol ile doğal gaz yataklarını barındıran münhasır ekonomik bölgenin izlenmesinde kilit rol oynuyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca Brezilya'nın kıta sahanlığı haklarını koruyan bu ileri karakolda, dönüşümlü olarak 32 deniz kuvvetleri personeli görev yapıyor. Adadaki askeri garnizon, dış dünyadan tamamen izole bir lojistik ağ ve periyodik deniz seferleriyle ikmal ediliyor.

KAPLUMBAĞA PROJESİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Volkanik kökenli dik kaya oluşumlarına sahip ada, koruma altındaki endemik fauna ve florasıyla bilim insanları için açık hava laboratuvarı işlevi görüyor. Trindade, yıllık ortalama 3 bin 600 yuva ile Brezilya'nın en büyük yeşil deniz kaplumbağası üreme alanı konumunda bulunuyor. 1982 yılından bu yana Tamar Projesi ve Chico Mendes Biyoçeşitlilik Koruma Enstitüsü (ICMBio) ortaklığında yürütülen izleme çalışmalarıyla, türün nesli askeri lojistik destek altında güvenceye alınıyor.

ADANIN TARİHİNDEKİ GİZEMLİ UFO VAKASI NEDİR?

Trindade Adası, askeri ve ekolojik öneminin yanı sıra 1958 yılında yaşanan ülkenin en ünlü tanımlanamayan uçan cisim (UFO) olayına sahne oldu. Almirante Saldanha eğitim gemisinden resmi olarak çekilen ve askeri arşivlere giren tarihi fotoğraflar, on yıllar boyunca bilimsel tartışmalara zemin hazırladı. Sivil geçişin tamamen yasak olduğu ada, bu tarihi olayla birlikte coğrafi izolasyonunun getirdiği gizemli imajını günümüzde de koruyor.