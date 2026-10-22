Birleşik Krallık'a bağlı Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları yönetimi, King Edward Point adlı yerleşimde görevlendirilmek üzere yeni bir iş ilanı yayımladı. 14 Ekim 2026'da duyurulan pozisyon, dünyanın en izole bölgelerinden birinde yaşama ve çalışma fırsatı sunuyor.

ADAYA SADECE GEMİYLE ULAŞILABİLİYOR

Güney Georgia Adası'nda havaalanı bulunmadığı için bölgeye ulaşım yalnızca deniz yoluyla sağlanıyor. Çalışanlar, ekipmanlar ve günlük ihtiyaç malzemeleri gemilerle adaya taşınıyor.

İş ilanının yayımlandığı King Edward Point, adanın idari merkezi olmasının yanı sıra bilimsel araştırmalara da ev sahipliği yapıyor. Burada görev yapan personel, büyük şehirlerden oldukça farklı yaşam koşullarıyla karşılaşıyor.

Pozisyon için belirlenen yıllık maaş 37 bin sterlin. Aylık yaklaşık 3 bin 83 sterline (yaklaşık 205 bin TL) karşılık gelen ücretin yanı sıra çalışanların konaklama, yemek ve adaya ulaşım masrafları da hükümet tarafından karşılanıyor.

British Antarctic Survey verilerine göre bölgede yaz aylarında yaklaşık 20 ila 40 kişi bulunurken, kış aylarında bu sayı 10 civarına kadar düşüyor.

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğundaki ada, yüksek dağları, buzulları ve sert iklim koşullarıyla dikkat çekiyor. Bölgenin en yüksek noktası olan Paget Dağı ise 2 bin 960 metreye ulaşıyor.

PENGUENLER VE FOKLARLA AYNI BÖLGEDE ÇALIŞACAK

Açılan pozisyon, adadaki kamu yönetimi ve operasyonların yürütülmesinde görev alacak bir hükümet görevlisini kapsıyor.

Bölgede balıkçılık faaliyetlerinin denetlenmesi, turizm hareketliliğinin takip edilmesi ve çevre koruma kurallarının uygulanması gibi çalışmalar yürütülüyor.

Güney Georgia, zengin yaban hayatıyla da tanınıyor. Adada penguenler, foklar, deniz filleri ve albatroslar yaşıyor. Çevresindeki sularda ise balinalara rastlanabiliyor.

Adada kalıcı bir sivil nüfus bulunmuyor. İnsan varlığı büyük ölçüde bilimsel araştırma ekipleri ve idari görevlilerden oluşuyor. Bu nedenle yeni personeli, kalabalık şehir yaşamından uzak ve doğayla iç içe bir çalışma ortamı bekliyor.

İş ilanı, alışılmış çalışma koşullarından tamamen farklı bir yerde görev almak isteyenler için dikkat çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor.