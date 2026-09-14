ABD Sahil Güvenliği ve yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Michigan eyaletinin Kanada sınırına yakın konumda bulunan 207 mil karelik Isle Royale Ulusal Parkı'nda kaybolan 70 yaşındaki dağcı Craig Berg, cumartesi günü sağ olarak bulundu.

Royal Oak kentinden adaya gelen ve tek başına uzun bir yürüyüşe çıkan Berg, bölgedeki diğer dağcılar tarafından fark edildikten sonra Sahil Güvenliğe ait MH-60 Jayhawk tipi helikopterle çekilerek kurtarıldı ve sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Dağcının eşi Debbie Berg, eşinin adaya uzun süreli tek başına yürüyüş yapmak amacıyla gittiğini belirterek, "Oraya uzun süreli bir yürüyüş için gitti ve geri dönmek için binmesi gereken feribota zamanında gelmedi" dedi.

Cep telefonu sinyalinin bulunmadığı, insansız hava araçları ve motorlu taşıtların yer almadığı oldukça engebeli arazide bir hafta boyunca tek başına mahsur kalan 70 yaşındaki Berg'in yaralandığı ve hipotermi geçirdiği açıklandı.

Dağcının yaraları, ve hangi şartlarda kaybolduğu ise henüz netleşmedi.

POLİS VE ARAMA-KURTARMA SEFERBER OLDU

Arama çalışmaları kapsamında cuma günü Sahil Güvenlik ekipleri, 13.5 metrelik müdahale botu ve helikopter mürettebatıyla eyalet polisini ve K-9 birimlerini Isle Royale'e taşıdı.

Operasyon; Ulusal Park Servisi, Michigan Doğal Kaynaklar Departmanı, Keweenaw Bölgesi Şerif Ofisi, Wisconsin Eyalet Devriyesi ve Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı iş birliğiyle yürütüldü.

Michigan Eyalet Polisi 8. Bölge Halkla İlişkiler Görevlisi Teğmen Ben Eckola yaptığı açıklamada, "Kayıp dağcı Craig Berg'in Isle Royale'de canlı ve bilinci açık şekilde bulunmasından dolayı minnettarız" dedi.

Eckola açıklamasının devamında, "Yardım eden diğer dağcılara, Isle Royale Seaplanes'e ve No One Left Behind K9 Arama Kurtarma ekibine de minnettarız. Herkesin çabası Craig'in bulunmasında önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.