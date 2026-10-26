Galapagos Takımadaları'na bağlı Pinta Adası'na 1959 yılında balıkçılar tarafından taze et kaynağı sağlamak amacıyla bırakılan 3 keçi, 10 yıl içinde 40 binlik bir popülasyona ulaşarak adanın ekosistemini tahrip etti ve Pinta devi kaplumbağasının neslinin tükenmesine yol açtı.

10 YILDA 40 BİNLİK POPÜLASYON

5 bin 940 hektarlık Pinta Adası, 1959 öncesinde 59'u yalnızca bu bölgeye özgü olmak üzere 180'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyordu. Doğal avcının bulunmadığı adada hızla üreyen keçiler, 10 yıl içinde yaklaşık 40 binlik sayıya ulaştı ve adadaki bitki örtüsünü tüketerek dev kaplumbağaların yaşam alanlarını ortadan kaldırdı.

MİLLİ PARK'TAN 30 YILLIK MÜCADELE

Milli park yetkilileri tarafından başlatılan itlaf operasyonlarında, Oryx dergisinde yayımlanan bilimsel verilere göre ilk etapta 41 binden fazla keçi avlandı. Takip eden süreçte adanın keçilerden temizlendiği yönündeki iki erken bildirime rağmen, hayvanların volkanik arazide varlığını sürdürdüğü tespit edildi. 1999 yılında yenilenen av ve takip yöntemlerinin ardından yürütülen çalışmalar sonucunda, Pinta Adası 2003 yılında resmen keçilerden arındırıldı.

'YALNIZ GEORGE' 2012'DE YAŞAMINI YİTİRDİ

1971 yılında Macar araştırmacı József Vágvölgyi tarafından adada tespit edilen ve türünün son örneği olduğu anlaşılan dev kaplumbağa, 1972'de Santa Cruz'daki yetiştirme merkezine nakledildi. Dünya kamuoyunda "Yalnız George" olarak adlandırılan kaplumbağa için yürütülen çiftleştirme girişimleri sonuçsuz kaldı. George'un 24 Haziran 2012'de ölmesiyle birlikte Pinta devi kaplumbağası türü resmen tarihe karıştı.

BÖLGEDE YENİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Pinta Adası'nda yaşanan sürecin ardından takımadalarda yeni restorasyon projeleri hayata geçirildi. 12 yerli türün geri getirilmesini hedefleyen program kapsamında, 20 Şubat 2026 tarihinde Floreana soyundan gelen 158 genç dev kaplumbağa Floreana Adası'na salındı.