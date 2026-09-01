İskoçya’daki Gordonstoun Özel Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği bir arkeoloji gezisinde, Orkney Adaları’na bağlı ıssız Swona Adası’nda Viking dönemine ait olduğu değerlendirilen bir ortaçağ kilisesinin kalıntıları bulundu.

HARÇSIZ TAŞ İŞÇİLİĞİ VE SUNAK BASAMAĞI TESPİT EDİLDİ

Orkney Arkeoloji Araştırma Merkezi (Orca) uzmanlarıyla yürütülen çalışmalarda, adadaki mevcut bir yapının altında kilisenin temellerine ulaşıldı. Gezi sorumlusu eğitmen Dan McLean, yüzeyin altındaki otlar temizlendikten sonra sunağa yönelen bir basamak ile kil harç kullanılmadan yapılan kuru taş işçiliğinin tespit edildiğini bildirdi.

Yapının mimari planı ve inşa yöntemi 10. ile 11. yüzyıl Viking mimarisiyle örtüşürken, kesin tarihlendirme öğrenciler tarafından alınan numunelerin radyoaktif karbon testleriyle belirlenecek.

ZAMBİYA'DA 476 BİN YILLIK AHŞAP YAPI BULUNMUŞTU

Arkeoloji dünyasındaki bir diğer önemli gelişme ise 2019 yılında Zambiya’nın Kalambo Şelalesi bölgesinde kaydedilmişti. Araştırmacılar, su altı tortularından birbirine çentiklerle tutturulmuş iki kütük çıkardı.

Lüminesans tarihlendirme yöntemiyle yaşının en az 476.000 yıl olduğu belirlenen ahşap kalıntıların, Homo sapiens’in ortaya çıkışından yaklaşık 240.000 yıl öncesine ait olduğu ve üzerinde taş aletlerle yapılmış işleme izleri taşıdığı aktarıldı.