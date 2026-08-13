Cook Adaları’na bağlı Suwarrow Atolü’nü ilk kez 1943 yılında yazar ve gezgin Robert Frisbie’den duyan Tom Neale, en yakın yerleşim alanından 300 kilometreden fazla uzakta bulunan bu bölgeyi 1945’te kısa süreliğine ziyaret etti. Ziyaretinin ardından adada tek başına yaşama kararı alan Neale, bu planını hayata geçirmek için birkaç yıl boyunca hazırlık yaptı.

İKİ KEDİSİNİ YANINA ALIP YOLCULUĞA ÇIKTI

Gerekli malzemeleri biriktiren Neale; un, şeker, kahve, gazyağı, konserve yiyecekler, çeşitli aletler, tohumlar ve kitaplarla birlikte yola çıktı.

Altı gün süren deniz yolculuğunda Neale’a, "Mrs. Thievery" ve "Mr. Tom-Tom" adını verdiği iki kedisi eşlik etti.

İnsan yaşamının bulunmadığı adada, İkinci Dünya Savaşı döneminde görev yapan gözcülerden kalan bir kulübe ve yağmur suyu depoları yer alıyordu. Neale, terk edilmiş durumdaki bu kulübeyi onararak barınma ihtiyacını karşıladı.

Neale, adadaki yaşamını belirli kurallara bağladı. Günlerini kulübe bakımı, bahçe işleri ve yiyecek teminiyle geçiren Neale; balık tutarak, Hindistan cevizi toplayarak ve yetiştirdiği ürünlerle beslendi. Temizlik alışkanlıklarını sürdüren Neale, kıyafetlerini ve çarşaflarını düzenli olarak temizleyip yemeklerini masa örtüsü kullandığı bir masada yedi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan hasarlı iskeleyi yeniden inşa etmek isteyen Neale, altı ay boyunca günde yaklaşık beş saat çalışarak mercan taşlarını tek başına taşıdı. Ancak tamamlanan iskele, çalışmanın bittiği günün ertesi gecesi meydana gelen şiddetli fırtınada çöktü.

ÜÇ FARKLI DÖNEM YAŞADI

BBC'nin aktardığı tarihi bilgilere ve belgelere göre Neale’ın adadaki ilk dönemi, 1954 yılında geçirdiği sırt sakatlığı nedeniyle zorunlu olarak sona erdi. Adaya demir atan iki yatçı tarafından bulunan Neale, tedavi için Rarotonga’ya götürüldü.

Şehir yaşamına uyum sağlayamayan Neale, altı yıl sonra 1960’ta adaya geri döndü. İnci avcılarının bölgedeki varlığının artması üzerine 1963’te adadan tekrar ayrılan Neale, bu süreçte adadaki deneyimlerini kaleme aldığı "An Island to Oneself" (Kendine Ait Bir Ada) isimli kitabını yayımladı.

KENDİSİNİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ HİSSETMEMİŞ

1967 yılında üçüncü kez Suwarrow’a dönen Neale, burada 10 yıl daha yaşadı. 1977 yılında mide kanseri teşhisiyle yeniden Rarotonga’ya kaldırılan Neale, aynı yıl 75 yaşında yaşamını yitirdi. Toplamda 16 yıla yakın süren ada yaşamı boyunca Neale, kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmediğini ifade etti.