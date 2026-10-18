10 milyonu aşan işsiz ordusuyla istihdam sorunu ülkenin önemli problemlerinden olmaya devam ederken Türkiye İş Kurumu’nun (İşkur) milyonlarca liralık otel toplantısı yapacağı ortaya çıktı.

33 bini 60 yaş üzeri olan 2 milyon 344 bin kişi, başvuru yaptığı İşkur’dan kendisine iş bulmasını beklerken Kurum’un Antalya’da beş yıldızlı otelde 7 milyon 853 bin 600 lira maliyetli bir konferans düzenliyor. 21-22 Ekim’deki İşkur Güneydoğu Avrupa Kamu İstihdam Kurumları Konferansı’na 170 kişi katılacak. SÖZCÜ’nün ulaştığı konferansın programına göre, ‘Hoş geldiniz kokteyli’ ile karşılanacak konuklar için şehir turu da düzenlenecek. Akşam yemeğinde ise Türk musikisi konseri ile folklor gösterileri var. Toplantı sırasında kuru ve yaş pasta, tatlı, sandviç, kuruyemiş ve meyve ikram edilecek. Çay, kahve ve meyve suyu porselen ve cam bardaklarda sunulacak, INC Turizm ile imzalanan şartnamede, “Termosla servis yapılmayacaktır” notu da dikkat çekti.

VIP ARAÇLAR

Konukların alan ve otel transferleri için en az 2023 model VIP araçlar istendi. Ayrıca 200 hediye seti hazırlanması şart koşuldu. Hediye setleri de hazırlandı. Konferansın şartnamesinde ise açık büfe kokteylden VIP araçlara, şehir turundan hediye setlerine kadar birçok ayrıntı sıralandı. Konferans Türkiye’nin dönem başkanlığı ve ev sahipliğinde yapılacak. Konferans için INC Turizm Organizasyon Gıda İnşaat Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile 7 milyon 853 bin 600 liralık sözleşme imzalandı.

1 yıldan fazladır İşkur kapısındalar

İşkur’un Eylül 2026 istatistiklerine göre kuruma kayıtlı iş arayanların sayısı 2 milyon 344 bin 288 oldu. Geçen yılın aynı ayında 2 milyon 267 bin 80 olan sayı, bir yılda 77 bin 208 arttı. İş bekleyenler arasında emeklilik çağındaki vatandaşlar da var. 60-64 yaş grubunda 23 bin 950, 65 yaş ve üzerinde ise 9 bin 49 kişi yer alıyor. Böylece 60 yaş ve üzerindeki toplam 32 bin 999 kişi İŞKUR aracılığıyla iş arıyor. Kayıtlı iş arayanların 251 bin 46’sının bekleme süresi bir yılı geçti.

Sınırsız içecek zengin menü

İhalenin teknik şartnamesine göre 20 Ekim’de ‘Hoş geldiniz kokteyli’ verilecek. Açık büfede sıcak-soğuk mezeler, kanepeler, zeytinyağlılar, salatalar, beyaz ve kırmızı et seçenekleri ile tatlı ve meyveler bulunacak. Kokteyl boyunca sınırsız içecek ikram edilecek. Toplantı aralarında da ‘Zengin menü’ sunulacak. Kuru ve yaş pastalar, tatlılar, mini sandviçler, kuru yemişler ve taze meyveler sürekli yenilenecek.