Prahova bölgesinde bir metal dedektörü meraklısı tarafından bulunan ve yaklaşık 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen hazine, arkeoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu keşfin Romanya’nın Bronz ve Erken Demir Çağı tarihine dair yerleşik teorileri değiştirebileceğini ifade etti.

ISSIZ BİR TEPEDE BULUNDU

Olay, Urlați şehri yakınlarındaki yerleşim yerlerine uzak, ıssız bir tepede gerçekleşti. Kayalık bir alanda güçlü sinyal alan definecinin, yüzeyin sadece 25 santimetre altında ulaştığı buluntular şunlar:

Toplamda yaklaşık 320 gram ağırlığında, başlangıçta bilezik sanılan ancak daha sonra dar bir alana sığdırılmak için bükülmüş üç masif boyunluk.

Eserlerin üzerine koruyucu olarak yerleştirilmiş üç demir çark, iki küçük balta ve kazı alanının tabanında bulunan bir bronz bilezik.

Eserleri bulan kişi, yasal prosedürlere uygun olarak buluntuları ertesi gün Prahova Bölge Kültür Müdürlüğü’ne teslim etti.

İSTİSNAİ NİTELİKTE

Prahova Tarih ve Arkeoloji Müzesi'ne nakledilen eserler üzerinde yapılan ilk incelemelerde, buluntuların "istisnai" nitelikte olduğu belirtildi. Prehistorya uzmanı arkeolog Alin Frinculeasa, keşfin tarihsel önemi hakkında şu teknik detayları paylaştı:

"Eserlerin tarihlendirilmesi şu an için karmaşık görünmektedir. Nesneler; Orta Bronz Çağı, Geç Bronz Çağı ve Erken Demir Çağı'nın başlangıcını kapsayan geniş bir döneme işaret ediyor."

Arkeologlar, bu durumun iki ihtimali doğurduğunu belirtiyor: Nesnelerin farklı dönemlerde biriktirilip toplu halde gömülmüş olması ya da bölgenin kronolojik tarihine dair mevcut teorilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği.

RESMİ KAZI ALANI OLARAL İLAN EDİLDİ

Uzmanlar, kullanılan altının kökenini ve metal alaşımlarını inceleyerek 3.000 yıl önceki toplulukların ticaret rotalarını ve kültürel etkileşimlerini belirlemeye çalışacak. Hazinenin bulunduğu bölge, burada bir yerleşim birimi veya kutsal bir alan olup olmadığını saptamak amacıyla resmi kazı alanı ilan edildi.