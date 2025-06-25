Balıkesir Merkez Havaalanı’nda altı yılı aşkındır bir tek tarifeli uçağın inmediğini belirten CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “AKP’nin yaptıklarının izahı yok, mizahı var” diyerek CHP Gençlik Kolları ile birlikte “1. Geleneksel Uçak İnmeyen Havaalanı Kağıttan Uçak Şenliği”ni başlattıklarını açıkladı. Havalimanı’na yaklaşık 1 milyar TL’yi bulan masraf yapıldığını, 76 personel çalıştığını ancak hiçbir uçuş yapılmadığını, Balıkesir halkının buradan faydalanamadığını söyleyen Sarı, “Ülke ekonomisi bu gibi yatırımlar yüzünden bu durumda” dedi. Havalimanının çürümeye bırakıldığını söyleyen Sarı, “Buranın otlarını biçilmesi için ihaleye çıkıyorlar. Otlar biçilmiş hazırlanmış durumda.

Tamirat, bakım, onarım çürüdüğü için yerinde bakım onarım ihalelerine çıkıyorlar. Ona da harcadılar 6.5 milyon lira. Bugün durduğu yerde maliyetten öteye geçmeyen bir yatırımdan bahsediyoruz. Kurulduğu gün bundan altı yıl evvel 46 personel çalışıyordu, şu anda 78 personel çalışıyor. Ne yazık ki bu personel her gün geliyor ve gidiyor. Hiçbir iş yapamıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı ile buraya bir tarifeli uçuş yaptı. Bir uçak indi. Bundan dolayı sevinçliyiz. Cumhurbaşkanının uçağı sayesinde bu havaalanı bir uçak görmüş oldu” dedi.

BARİ BELEDIYEYE VERİN

Havayolu şirketlerinin bu havalimanını kârlı bulmadıkları için uçuş yapmadıklarını belirten Sarı, “Bıraksınlar Büyükşehir Belediyesi’ne devretsinler. Büyükşehir Belediyemiz burayı fuar kongre merkezi haline getirsin. Burayı Balıkesir halkının kullanımına kazandıralım” ifadelerini kullandı.