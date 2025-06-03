Avrupa Birliği’nde (AB)işsizlik oranı yüzde 5.8 iken, AB ortalaması baz alındığında işsizlik oranı yüzde 11.6 civarında. Türkiye ise atıl işgücü oranı olan yüzde 32.2 ile Avrupa’dan ciddi şekilde ayrışıyor. Atıl işsiz sayısı Nisan 2025 itibarıyla 13 milyona ulaştı. Bu rakam son 136 ayın en yüksek seviyesi oldu.

Yunanistan, Sırbistan, İsveç, Azerbaycan, Portekiz, BAE, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerin nüfusu 13 milyonun altında. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu,”Nisan 2025 verileri Türkiye’de iş gücü piyasasında yaşanan derin krizi gözler önüne serdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre işsiz sayısı bir ayda 316 bin kişi artarak, 2 milyon 860 binden, 3 milyon 63 bine yükseldi” dedi.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMUNU 170 KEZ DOLDURABİLİYOR.

Resmi verilere göre işgücüne dahil olmayan nüfus da arttı. Mart 2025’te 30 milyon 710 bin olan işgücüne katılmayan kişi sayısı, Nisan 2025’te 30 milyon 866 bine yükseldi. Türkiye’deki işsizler, en fazla seyirci kapasitesine sahip stadyum olan Atatürk Olimpiyat Stadyumunu 170 kez doldurabiliyor.