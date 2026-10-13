Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bir astronot tarafından fotoğraflanan oluşum, Madagaskar'ın kurak güney kesiminde yer alıyor. Saririaky anortozit masifi olarak bilinen ve yaklaşık 100 kilometrekarelik alanı kaplayan bu kayaç kütlesi, bilim insanlarının Dünya ve Ay'ın jeolojik geçmişini karşılaştırmasına olanak sağlıyor.

AY YÜZEYİNDEKİ KAYAÇLARLA BENZERLİK GÖSTERİYOR

NASA'nın 5 Ekim 2026'da yayımladığı görüntü, 28 Ağustos 2026'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kaydedildi. Fotoğrafta, kahverengi ve turuncu tonlardaki arazinin ortasında açık renkli bir kayaç kütlesi dikkat çekiyor.

Bilim insanlarına göre bölgenin en önemli özelliği, anortozit adı verilen magmatik kayaçtan meydana gelmesi. Aynı kayaç türü, Ay'ın açık renkli yüksek bölgelerinde de yaygın olarak bulunuyor.

Araştırmacılar, Madagaskar'daki doğal kayaç kütlesinin yaklaşık 600 milyon yıl önce oluştuğunu değerlendiriyor. Bölgedeki kayaçların zaman içinde yüksek sıcaklık, basınç ve yer kabuğu hareketlerinin etkisiyle şekillendiği düşünülüyor. Bu süreçlerin, Gondvana süperkıtasının oluşumuyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

AY'IN OLUŞUM SÜRECİNİ ANLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Madagaskar'daki jeolojik oluşum, Ay'ın erken dönemlerini araştıran bilim insanları açısından da önem taşıyor. Ay yüzeyindeki anortozit kayaçlarının 4 milyar yıldan daha eski olduğu ve geçmişteki devasa magma okyanusunun soğumasıyla meydana geldiği düşünülüyor.

NASA'nın Apollo görevleri sırasında Dünya'ya getirilen Ay kayaçları, bu sürecin araştırılmasında önemli rol oynadı. Dünya'daki benzer kayaçların incelenmesi ise bilim insanlarına karşılaştırma yapma imkanı sağlıyor.