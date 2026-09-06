Belce ÖRÜ ERÇİN

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren kişi sayısı her geçen yıl artıyor, işsiz gençler kamuya atanma umuduyla sınavlara her yıl tonla para yatırıyor. Özel sektördeki uzun çalışma saatleri, düşük ücret politikası ve ekonomik kriz ortamı, KPSS’yi vatandaşın umut kapısı haline getiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre atıl iş gücü yüzde 30’u aşmış durumda, genç işsizlik ise yüzde 14.5 seviyesinde.

TEK OTURUM 800 TL

Hal böyleyken 2020’de sınava giren kişi sayısı 1 milyon 305 bindi, bugün yapılan KPSS’ye 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Vatandaşın umut kapısı KPSS de darphaneye döndü. Bu yıl için belirlenen tek oturum ücreti 800 liraya, geç başvuru ücreti de 1.200 liraya çıktı. Adaylar girecekleri her oturum için 500 lira ek ücret ödedi. Sadece ana oturuma giren adaylardan (muaf olan şehit/gazi yakınları hariç) yaklaşık 1 milyar 360 milyon lira toplandı. Tüm oturumlar hesaplandığında KPSS maratonundan toplanan para 2 milyar lirayı geride bıraktı. 2020 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS başvuru ücreti her bir oturum için 80 lira olarak belirlenmişti. Sınav ücretine 5 yılda yüzde 900 zam geldi, fiyat tam 10 katına yükseldi. Atanma hayali kuran vatandaş, işsizken dişinden tırnağından artırıp sınav ücretini ödemek zorunda kaldı.

Bugün yapılan KPSS’ye 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu.

6 ayda 4.6 milyar lira topladı

ÖSYM bu yıl ocak-haziran döneminde gerçekleşen sınavlardan 4.6 milyar lira topladı. 2020 yılı genelinde merkezi sınav başvuru ücretlerinden elde edilen toplam yıllık gelir ise 860.5 milyon liraydı. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda adaylardan her oturum için 700 lira başvuru ücreti alındı. Tüm oturumlara katılan adayların ödediği toplam ücret ise 2 bin 100 lira oldu. Rekor kıran eğitim enflasyonunda daha ilk kademe olan sınavlar düşünüldüğünde bile eğitimin lüks olduğu söylenebilir.