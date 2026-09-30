Çalışanların zor günler için güvence olarak gördükleri İşsizlik Fonu işsizlere dağıtılmayınca fonlara yem oldu. Ağustos ayı itibarıyla 851 milyar lira varlığı bulunan İşsizlik Sigortası Fonu’nun 3.4 milyar lirasının sermaye piyasasında değerlendirildiği ve bu paranın da fon skandalına takıldığı bildirildi. CHP Milletvekili Cevdet Akay, “İşsizlik Sigortası Fonun’da 2026 yılı ağustos sonu itibarıyla 851 milyar lira var. Bu tutarın 3.4 milyar lirası mevduat ve devlet iç borçlanma senetleri dışında sermaye piyasasında değerlendirildi. İşsizlik sigortasının parası da fonlara takıldı mı” diye sordu.

YOL AKP’YE ÇIKIYOR

Akay, TBMM’de yaptığı açıklamada, Takasbank Yönetim Kurulu üyelerinin de aynı zamanda Portföy Şirketi Genel Müdürü ve yöneticisi olduğunu, fonlarda yatırımları bulunduğunu belirtti. Akay isim vermeden bir AKP milletvekilinin eşine ait olan ve AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesinin de yöneticisi olduğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) şirketinin ise fonlarla ilgili para hareketlerinde yer aldığını bildirdi ve şöyle dedi:

"Takasbank Yönetim Kurulu’nun bir üyesi aynı zamanda kendi Portföy şirketinin Genel Müdürü, diğer Yönetim Kurulu üyesi ise başka bir yatırım şirketinde yönetici. Hem karar ve denetim mekanizmasında olup hem de portföy yöneticiliği yapılması haksız menfaate yol açabilir. AKP Ankara milletvekilinin eşine ait bir GYO şirketinin yönetiminde ise AKP MKYK üyesi bulunuyor. Bu şirketin para hareketleri ve elde edilen kazançlar var.”

Diyanet’in de fonda 2.18 milyar lirası var

Aktif Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’na yatırdığı ve fonda 2.18 milyar liralık paya sahip olduğu ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırım fonlarında yüksek paya sahip yatırımcıların açıklanmasına yönelik yeni düzenlemesi sonrasında bu yatırım kamuoyuna yansıdı. İlgili katılım fonunun faizsiz finans ilkelerine uygun kısa vadeli araçlara yatırım yaptığı belirtildi.