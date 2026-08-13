Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İşkur) tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Fonu bültenine göre Mart 2002’den 31 Temmuz 2026’ya kadar işsizlik ödeneğine 23 milyon 667 bin 740 kişi başvurdu, bu kişilerin ancak yarısı 12 milyon 604 bin 054 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda toplam 225 milyar 853 milyon 351 bin 524 lira ödeme yapıldı.

YARISI İŞVERENE

2026 Temmuz dönemi için yapılan ödeme tutarı ise önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 486 bin 118 kişiye 7 milyar 484 milyon 254 bin 90 lira oldu. Öte yandan temmuz ayında patronlara teşvik ve destek ödemesi ise 11 milyar 120 milyon 579 bin liraya ulaştı.

Ocak-Temmuz 2026 döneminde patronlara yapılan destek ödemesi 67 milyar 416 milyon lirayı aştı. Temmuzda Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İşsizlik Sigortası Fonu’nun istihdamı destekleyici faaliyetler için işverenlere kullanım oranı yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.

BÜYÜKLÜĞÜ 817 MİLYAR LİRA

Temmuzda fonun toplam menkul kıymet ve nakit fon varlığı 817 milyar 298 milyon liraya ulaştı. Fonun bir önceki ay açıklanan varlığı 789 milyar 387 milyon lira düzeyindeydi. Temmuz sonu itibarıyla toplam fon varlığının yüzde 73.56'sı tahvilde yüzde 26.04'ü mevduatta değerlendiriliyor.