Yarım milyon kişinin 830 milyar lirasının adeta buharlaştığı fon vurgununda hem yanıt bekleyen sorular hem de krizin tahribatı giderek artıyor. Zararın nasıl karşılanacağı tartışılırken Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, faturanın halka kesilebileceği uyarısında bulundu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da ekonomideki yavaşlamayı ve işsizliği daha da de-

rinleştirebileceğine dikkat çekti.

Fon krizine ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Çerkezoğlu, Türkiye ekonomisinin uzun süredir alarm verdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu krizin etkileri iddia edildiği gibi ekonominin tedrici bir alanında sınırlı kalmadı. Ödenemeyen borçlar, piyasadan çekilen büyük ölçekli paralar ekonomideki genel yavaşlamayı daha da olumsuz etkiledi. 2025’in üçüncü çeyreğinden beri gözlenen yavaşlamayı düşününce, istatistiksel bir mucize yaratılmazsa, durumun daha da olumsuz olacağı açık. İflas, konkordato haberleri eksik olmuyor. Bazı işkollarındaki küçülme kitlesel işsizlik dalgalarına neden oluyor. Vurgunun büyüklüğünün binlerce yıllık asgari ücret ile ölçülmesi adalet mücadelemizin önemini ortaya koydu.”

MİLYONLARA EK KAYNAK

Öte yandan haftalardır dikkat çekilen denetimler uygulansaydı, vurgun önlenseydi, 850 milyar lira halk için kullanılsaydı, emekli maaşlarından asgari ücretlere, fabrika yatırımlarından yoksullukla mücadeleye kadar pek çok alanda fayda sağlanabilirdi. Aynı para 17 milyon emekliye eşit dağıtılsaydı, kişi başına yaklaşık 48 bin 824 lira düşecekti. Aynı para yaklaşık 7 milyon kişilik asgari ücretliye dağıtılsa, kişi başına 118 bin 571 lira düşecekti.

Bedelini emekçiler ödeyecek

Aziz Çelik, olası kamu kaynağı kullanımının emekçilerin ve emeklilerin karşısına yeni bir kaynak sorunu olarak çıkarılabileceği uyarısında bulundu. Çelik, “Daha önce kaynaklar faize gidiyordu. Şimdi böyle bir fon vurgunu var. Bu durum yarın emeklinin ve emekçinin karşısına çıkabilir. ‘Kaynağımız bitti’ denilebilir. Denetimler yapılsaydı ve bu fon vurgunu önlenseydi başka şeylere kaynak ayrılabilirdi. Bu fon vurgunu, kamuya ayrılması gereken kaynaklardan harcama yapılacağı anlamına geliyor” dedi.

81 ile fabrika kurulurdu

TOBB geçtiğimiz günlerde 50 milyar liralık nefes kredisi açıkladı. Fon vurgununda giden para devletin eliyle reel sektörün sorununu çözmek için kredi olarak sunulsaydı bu rakamla toplam 16 nefes kredisi dağıtılabilirdi. Eğer bu parayla 81 ile fabrika kurulacak olsaydı her ile 10.25 milyar liralık yatırımla bir fabrika kurulabilirdi. Bu durum istihdamı da artırırdı. Ayrıca Türk-İş’in Ekim 2026 verilerine göre 830 milyar, dört kişilik 21.8 milyon ailenin bir aylık açlık sınırına veya 6.7 milyon ailenin bir aylık yoksulluk sınırına denk geliyor.