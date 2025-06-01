Yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle şirketler işgücünü azaltmaya giderken, işsizlik dalgası Türkiye’nin en büyük şirketlerinden bazılarının listelendiği borsaya da ulaştı. Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyona yaklaşırken Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki en az 30 şirket, bu yılın ilk çeyreğinde çalışan sayısını azalttı. Yüksek faiz ortamında telekominikasyondan enerji şirketlerine, beyaz eşyadan sanayiye kadar birçok farklı sektörde çalışanlar bu yıl işini kaybetti. Veri platformu Fintables ve şirketlerin faaliyet raporlarından yapılan derlemeye göre bu yıl en az 30 şirket işten çıkarmalar yaptı. Bazı şirketler yılın ilk çeyreğinde istihdamı artırırken önemli bir kısmının çalışan sayısına ilişkin veriler paylaşılmadı.

HOLDİNGLERİ DE VURDU

30 şirkette toplam çalışan sayısı 2024 sonunda 340 bin 259 kişiydi. Yılın ilk çeyreğinde 30 şirkette istihdam 323 bin 755’e geriledi. Bu dönemde 30 şirketteki işgücü 16 bin 504 kişi azaldı. Anadolu Grubu Holding’in faaliyet raporundaki verilere göre 2024 sonunda 75 bin 610 olan çalışan sayısı, 2025 Mart’ında 70 bin 524’e geriledi. 3 ayda işgücü 5 bin 86 kişi azalırken, grubun iştiraklerinden Coca-Cola’da ve Anadolu Efes’te çalışan sayısı geriledi. Efes’teki işgücü 19 bin 907’den 15 bin 75’e indi.

Sabancı Holding’de çalışan sayısı 64 bin 705’ten 64 bin 519’a indi. Yüksek faize en duyarlı sektörlerin başında enerji geldiği için EnerjiSA’da çalışan sayısı 10 bin 384’ten 9 bin 957’e geriledi. Doğan Holding ve Alarko da işten çıkarma dalgasına katılanlar arasında yer aldı.

2 bin kişiyi işten çıkaracak

2 bin kişiyi işten çıkaracağı açıklanan Vestel’de çalışan sayısı bu yıl 614 kişi azalarak 19 binin altına geriledi. Benzer şekilde Vestel’in beyaz eşyadaki alt şirketinde de istihdam azaldı. Fintables’daki verilere göre Türk Telekom’un çalışan sayısı da 3 ayda 553 kişi azalarak 36 bin seviyesine yaklaştı. Otomotiv satışları rekor kırmışken Ford Otosan, Tofaş, KordSA ve Türk Traktör gibi şirketlerde istihdam azaldı. İskenderun Demir Çelik gibi sanayi şirketlerinde de istihdam ilk çeyrekte geriledi.

Gerçek işsizlik oranı yüzde 32

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan siyasi operasyon nedeniyle Türkiye ekonomisinin yaşadığı zorlukların derinleşmesi, bu çeyreğe ilişkin verilere yansımadı. Faizlerin yeniden artış trendine girmesiyle yılın geri kalanında istihdamın daha da azalmasından endişe duyuluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre işsizlik oranı mayısta yüzde 8’den yüzde 8.6’ya yükselirken, geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 32.2 ile rekor kırdı. İşsiz sayısı sadece mayısta 1.2 milyon kişi arttı.