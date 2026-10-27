Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bine çıktı. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 8,4'e yükseldi.

Aynı dönemde istihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 48,3'e geriledi. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 52,7 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİKTE 1,6 PUANLIK ARTIŞ

Genç nüfusta işsizlik oranı eylül ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 14,8'e çıktı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da aylık 0,2 puanlık artışla yüzde 31,2'ye yükseldi.

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,4 saat oldu.