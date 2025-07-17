Cem YILDIRIM

İşsizlik Sigortası Fonu işçinindir, işçinin gelirlerini korumak için kullanılmalıdır” diye konuştu. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kullanılabilecek gelir oranının yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltildiğini hatırlatan Arzu Çerkezoğlu Ankara’da yaptığı açıklamada, bu düzenleme ile işçilerin Fon’dan aldıkları payın daha da azalacağını vurguladı.

Fonun aktif işgücü programları veya teşvikler yoluyla işverenlere daha fazla aktarılacağına işaret eden Çerkezoğlu, şöyle devam etti: “İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ayrılan payın artırılması, işçiler açısından riskler doğuruyor. Yüzde 50’lik payın harcandığı alanlar, işçiler açısından olumsuz sonuçlar doğuruyor. İşçi gelirlerinden oluşan fon, işveren destek fonuna dönüştü. Son 1.5 yılda fondan işçilere yapılan ödemeler toplam giderin yüzde 28.5’ini, işverene aktarılan miktar ise toplam giderin yüzde 69’unu oluşturdu. İşçiler için oluşturulan Fon’dan işveren işçilerin iki katından fazla pay aldı.”