İşsize güvence olması gerekirken işverene kaynak yaratan İşsizlik Fonu şimdi daha büyük risk altında. Zira Süleyman Demirel ve Turgut Özal’ın yaptırdığı köprü ve otoyolları özelleştirmeye karar veren iktidar şimdi de Bülent Ecevit’in 1999’da kurduğu İşsizlik Sigortası Fonu’nu boşaltmayı planlıyor.

Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan verilere göre, fon kaynakları 2027’den başlayarak seçim dönemi boyunca bol keseden harcanacak. Bu yılı 303 milyar lira fazlayla kapatacak olan ‘fon dengesi’ 2027 yılında 350 milyar liraya çıkacağı yerde aşırı harcama yüzünden 152 milyar liraya düşecek. Yıllık gelirle gider arasındaki farkı gösteren bu denge 2028’de 139 milyara, 2029’da 90 milyar liraya kadar inecek. SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalar, iktidarın işsizin fondaki parasından en az 625 milyar lirayı seçim için harcayacağını ortaya koydu.

BÜTÇE YETMEDİ SIRA FONDA

İşsizlik Fonu dengesi en son temmuz ayında aylık bazda 27.9 milyar lira fazla verdi. Bu dengenin 2027-2029 yılları arasında korunması halinde 36 aylık dönemde fonun gelirleri giderlerinden en az 1 trilyon 4 milyar lira daha fazla olacaktı. Ancak harcamaların olağanüstü artması yüzünden fonun 3 yıllık gelir fazlası 381 milyar liraya düşecek. Bu veri, fondan 3 yılda yaklaşık 625 milyar liranın seçim için harcanacağını gösteriyor. İşsizin fonunda temmuz itibarıyla 817 milyar lira para bulunuyor.

İktidar işsizlik fonu kaynaklarını en son pandemi döneminde bu şekilde kullandı. İktidar şimdi işsizin parasını bol keseden dağıtıp oy toplayacak. Normalde bu paraların bütçe kaynaklarından harcanması gerekiyor. Ancak şatafata ve faize para yetmediği için işsizin fonu göze kestirildi.

Oy depolarına harcanacak

İktidar, uzun süredir aktif işgücü programı adı altında işsizleri okullarda hademelik işleri vererek veya yol kenarlarındaki çöplerin temizlenmesi gibi işlere yönelterek geçici sürelerle çalıştırıp maaşları işsizin fonundan ödüyor. Şimdi bu işlere evde yaşlı, hasta ve çocuk bakıcılığı gibi çok sayıda iş eklenecek. Milyonlarca işsiz bu tür işlere başlatılıp maaşları fondan ödenecek. Bu sayede seçime giderken milyonlarca işsiz iş bulacak. İşsizler sandıkta oy kullanmaya bir iş sahibi olarak, ancak iktidarın değişmesi halinde işlerini kaybetme kaygısını da yaşayarak gidecek.