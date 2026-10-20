Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iki işyerinde eş zamanlı olarak çalışan işçilerin işsizlik ödeneği hesaplama yöntemini değiştirmek üzere adım attı.

Çift işyerinde çalışan bir işçi, her iki işyerinden de SGK'ya prime esas kazanç bildirimi yapılmasına rağmen işsizlik ödeneğinin toplam kazanç yerine aritmetik ortalama alınarak hesaplanması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuruda bulundu.

İşçi, başvurusunda işsizlik ödeneğinin tavanı aşmamak kaydıyla toplam kazanç üzerinden yeniden hesaplanmasını talep etti.

HESAPLAMA YÖNTEMİNE 'HAKKANİYET' VURGUSU

Başvuruyu inceleyen KDK, her iki kazanç üzerinden de işsizlik sigortası primi ödenmesine rağmen, Kanun'da açıkça yer almayan bir yöntemle ortalama alınarak kazancın düşürülmesini mevzuata aykırı buldu.

Kurum, bu uygulamanın işsizlik nedeniyle oluşan gelir kaybının telafi düzeyini düşürdüğünü; işsizlik sigortasının amacı, sosyal güvenlik hakkı ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca imzasıyla yayımlanan tavsiye kararında şu ifadelere yer verildi:

Başvuranın işsizlik ödeneğinin, son dört aylık dönemde aynı aylarda iki ayrı işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamı esas alınarak hesaplanması istendi.

Aynı aylara ilişkin prim ödeme gün sayılarının mükerrer şekilde toplanmaması gerektiği vurgulandı.

Hesaplamanın 4447 sayılı Kanun'un 50'nci maddesindeki sınırlar çerçevesinde yeniden yapılarak varsa fark tutarın ödenmesi yönünde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunuldu.

KDK'nın kararı sonrasında İŞKUR işçiye ödemeyi yaparken, İşsizlik Ödeneği Genelgesi'nde kalıcı değişiklik yapılması amacıyla resmi çalışma başlattı.