Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu kez ‘İşsizlik azalıyor’ demedi, eylül ayında işsizliğin bir önceki aya göre 0.5 puan artarak yüzde 8.4 olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.9 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi. İşsiz sayısı 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta ise işsizlik oranı da bir önceki aya göre 1.6 puan artarak yüzde 14.8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10.4, kadınlarda ise yüzde 23.3’e yükseldi.

İŞSİZ SAYISI 12.7 MİLYON

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü, başka bir deyişle gerçek işsizlik oranı, eylül ayında yüzde 31.2'ye yükseldi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK-AR), Eylül 2026'da geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 762 bine yükseldiğini açıkladı.

Geniş tanımlı işsiz sayısının yıllık 423 bin, iki yıllık dönemde ise 1 milyon 758 bin arttığı ifade edildi. Raporda ayrıca 5.5 milyon kişinin ise iş arama ümidini yitirdiği kaydedildi.

2.5 MİLYON İŞSİZ ÖDENEKTEN YOKSUN

DİSK-AR’ın raporunda resmi işsizlerin yalnızca yüzde 16.3'ünün işsizlik ödeneğinden yararlanabildiği, yüzde 83.7'sinin ise ödenek alamadığı kaydedildi. Yaklaşık 2.5 milyon işsizin işsizlik ödeneğinden yoksun kaldığı ifade edildi.